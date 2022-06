Taskuhääling ⟩ Apokalüptilised sünnipäevajutud ehk Millal sureb Pärnu Postimees ja lõpeb ajakirjandus

Erala: Ei piisa sellest, et igaüks saadab oma uudis­kirja välja? Valit­suse uudis­kiri ja kohaliku omavalitsuse uudiskiri ... ja ongi info käes.

Reinberg: Lõppude lõpuks on meil kõigil ööpäevas 24 tundi – tahame magada, vahepeal käime tööl, siis tahaks perega olla – ja meil pole võimalik vaadata kõike, mida inimesed ise üles riputavad. See ongi see, mille eest ma maksan, et aja­kirjanikud sõeluvad välja kõige olulisema informatsiooni. Ma võtan telefoni välja, vaatan ­Pärnu Postimehe üle ja saan võib-olla kümne minutiga endale vajaliku ülevaate, info kätte.

Erala: Et me oleme need filtrid, ajasäästjad. Leidub ­inimesi, kes ütlevad, et neil pole­ aega lehte lugeda, aga võib-­olla siin ongi konks. Lehte lugedes saab vajaliku info kätte kiire­mini kui omal käel internetis ­skrollides.

Raba: Siin ongi ju ajakirjanduse kui professionaalse valdkonna peaeesmärk meil sõelal: need inimesed, kes töötavad ajakirjanikena, peavadki tegema teiste inimeste eest töö ära. Ehk ajakirjanikud osutavad ühte eluliselt vajalikest teenustest, sest info kättesaamine on umbes niisama tarvilik kui söömine. Ja meil ei tule pähe küsida, et “noh, kas ja kui kaua me veel sööme?”.

Pärnu Postimehe sünnipäeval arutlesid ajakirjanduse tuleviku üle maakonnalehtede peatoimetajad Tiit Reinberg (vasakul), Rannar Raba ja Siiri Erala. Foto: Urmas Luik