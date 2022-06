Peatoimetaja veerg ⟩ Kas teeme piisavalt?

Miks ma kirjutan Pärnu Postimehe 165. aastapäeva puhul The Kyiv Independentist, Бумага’st ja Meduzast? Väljaannetest, mille toimetuse argipäeva kuuluvad eluohtlikud olukorrad ja mis peavad äraelamiseks paluma annetusi. Põgenemise tõttu laiali pudenenud toimetus, vangistatud kolleegid, lein hukkunud lähedaste pärast, hirm ja mure ellujäänute pärast. Vene välja­annete puhul veel eksiilis töötamine, blokeerimine, trahvid ja fakt, et suur osa võimalikust auditooriumist on ajupestud.

Esiteks seepärast, et öelda: sõbrad, meil on hästi! Meie ajakirjanikud saavad tööd teha turvaliselt, meil on ustavad tellijad ja reklaamikliendid. See on uskumatult suur väärtus! Argipäevas ei pruugi sellisele olukorrale anda õiget hinnangut. Olgale, Kirillile ja Galinale mõeldes aga mõistan, kui hoitud me oleme. Selle eest aitäh!