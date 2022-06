Galerii ⟩ Black and Brownie tähistas 10. aastapäeva vaatemängulise etendusega

“Kui eelmistel aastatel on kevadistel etendusel saanud näha vaid tantsunumbreid, siis tänavu otsustasime need kokku siduda videotega, mida oleme kümne aasta jooksul hästi palju teinud,” iseloomustas tantsukooli juhataja Hannele Uutsalu eile õhtu Endla teatris lavale jõudnud etenduse “Meie 10” sünnilugu.

Uutsalu sõnutsi on Black and Brownie aastate vältel visuaalsele poolele palju tähelepanu pööranud ja tänavu otsustati see etenduses ära kasutada, jättes juhendajatele tantsunumbrite väljamõtlemisel siiski vabad käed.