Rahvaloendus ⟩ Pärnumaalased pole linnarahvas

47 protsenti pärnumaalastest elab linnas, ülejäänud väikelinnas või maal. Statistikaameti juhtanalüütik Terje Trasberg avaldas, et kogu Eestis on hakanud raugema tung suurlinnadesse. “Kuid maapiirkonnad pole selle arvelt väga võitnud – eriti just lastega pered eelistavad järjest rohkem suurlinnade ümbruse väikelinnu,” selgitas ta.