Repliik ⟩ Suvevanker läheb veerema

Viimased nädalavahetused on vabaõhusündmustest tulvil ja taas võib pööritada imestusest silmi, kui märkad ühesuunalisel tänaval vastassuunas liikumas mõnd sõiduautot. Mõni neist jõuab isegi jalakäijatele mõeldud tänavalõikudele. Kuid selline ongi meie suvi ja võõras linnas segadusse sattunud autojuhi peale ei maksa pahandada. Pigem toob see näole muige, et näe, oleme jõudnud taas suveaega.