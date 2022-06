Loodusvaatlus ⟩ Ninna tungis esimene joovastav magus ­lõhnapahvak

Enamasti ongi laulurästastel kaks kurna ja kui visata pilk lopsaka taimkatte keskele, võib märgata, et tigusid ja muud toidupoolist on neil rästastel tänavu omajagu. Mõnel hommikul on ilmvõimatu tatsata nõnda, et mõni kiritigu jalge alla ei jääks. Putukaelugi on praegu kihama löönud. Ühel õhtupoolikul toetusin mahakukkunud jämedale haavatüvele ja üksteise järel ilmutasid end imetillukesed putukad, keda ma polnud varem kohanud. Nõnda rikas on meie loodus, et isegi selle keskel pidevalt toimetades näeb-kuuleb palju uut.