Rain Jung ⟩ Valitsuskriisil võiks olla järellainetus Pärnuski

Järgmiste korraliste valimisteni on aega alla üheksa kuu. Just ajafaktor sunnibki Isamaad kaaluma, kas ja mida me oma eesmärkidest suudaksime ellu viia. Sellepärast konsultatsioonid nii Reformi- kui Keskerakonnaga. Kui keegi soovib piltlikku võrdlust, siis on see nagu Tootsil õuntelt vaatamine, kas öelda Kiirele üks hea poisslapse nimi või ei. Ainult Kiiri on kaks ja mõlemad oma ubinatega.