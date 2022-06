Muusikud täidavad manalasse läinud dirigendi viimasel sünnipäeval antud lubaduse

Jüri Alperten (16.06.1957–26.08.2020) oli dirigent, pianist ja muusikapedagoog, kes tänavu saanuks 65aastaseks. ”Nüüd on sel puhul Pärnu kontserdimajas linnaorkestri ja Kallega küll kontsert, aga see pole enam mitte Jüriga, vaid Jüri mälestuseks,” tõdes Lõhmus.

Lõhmus lisab, et Jüri polnud ainult andekas ja armastatud muusik, vaid oma viimase suve lõpuni positiivne olnud imeline sõber. ”Jüri dirigeeritud etendustel või kontsertidel sain aru, kui lugupidavalt suhtus ta kaasmuusikute ja publiku aega. Ta üritas seda võimalikult vähe kulutada kahtlase väärtusega teostele või keskpärasele interpretatsioonile. Ja just täpselt nii suhtus ta ka oma sõpradesse,” avaldas Lõhmus. Kohtumisi Jüriga tuli küll pikalt plaanida, see-eest võeti teineteisele tõesti aega. ”Tagasi vaadates on need kvaliteetseimad hetked meie elus.”