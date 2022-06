Vambola Paavo ⟩ Isamaa on Reformierakonnale kõva pähkel

Peaminister Kaja Kallas on rahva hulgas teeninud sõjaprintsessi nimetuse. Rambivalgust, kaamerate ees intervjuude andmist ja Euroopa vägevate kõrval olemist on muidugi meeldiv kogeda. Pärast president Merit on Eestil rahvusvahelisel areenil taas suurepärane turundaja. Paraku pole kodus olukord nii kena: siin lappab kõik.