Õlavigastusest taastuva vibulaskja EM: nõrgem vibu, kena tulemus, saatanlik tuul

Pulss kiireneb, pinge on haripunktis. Neli minutit esimese kuue noole laskmiseks läheb käima siis, kui kõlab üks signaal.

Nooled vihisevad kerges vihmasabinas 70 meetrit üle staadioni. Klõpsude järgi on kaugelt kuulda, millal need märki maanduvad. Mida pehmem on heli, seda lähemal tsentrile nool vibumatti tungib. Nooled plaksuvad läbisegi nagu mikrolaineahjus valmiv popkorn. Pärnat ja tema rivaalid panevad Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsioonis kiirgusahju üle 5300 maisitera. Laseb ju igaüks kuue seeria kaupa 36 noolt ja väikese pausi järel niisama palju.