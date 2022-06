Iisakul endal puudub otsene seos Riia maantee lähedal eeslinnas asuva kunagise õlletehasega. Kunagi on ta seal oma bändile muusikavideot filminud. Nüüd tudengina leiab ta, et eeslinn on unustuse hõlma jäänud ja keegi sellest väga midagi ei tea. “See on patt, kui me koguneme kaubanduskeskuste maailma,” lausus ta.