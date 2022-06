On suur rõõm, kui pikk kooliaasta saab läbi ja ees ootab seiklusrikas ja lustlik suvi. Ongi see aeg, mil suur osa maakonna koolinoori on nüüdseks saanud kätte sellekohase tunnistuse. Gümnaasiumi- ja põhikoolilõpetajaid ootavad veel aktused, kuid lõpueksamite pinge jääb neilgi tänaseks möödanikku.