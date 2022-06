Milline on täiuslikem viis suve veeta?

“Kuradi nõme suvila. Seinas on praod ... põrand nagiseb ...Varja, kas sa läksid ära? Kas sinu toas tõmbab tuul?” närvitseb Bassov “Suvitajates”.

“Sa peaksid endale mingi tegevuse leidma! Sa loed kogu aeg ... loed väga palju! Aga iga liialdus on kahjulik, see on fakt!”