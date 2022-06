Võistunõelujad astuvad vastu rebenenud teksastele

Kui teksapükste algusaastail tähendas lõhkine püksipõlv parandamist, siis pungi, heavy metal’i ja grunge tuules on saanud katkirebitud teksadest moeese, mida pakuvad kõrgelt tunnustatud moemajadki. Kulumine ja õnnetused rebivad aga pükse kohtadest ja moel, millel trendikusega pole mingit pistmist. Odav kiirmood on pannud meid loobuma parandustöödest ja nii jääbki kärisenud riideesemete elukaar enamasti lühikeseks. Aga saab ka teisiti.

Tekstiilikunstnik Anu Raud leiab, et kõik katkised püksid tuleks parandada, ja on algatanud koos Heimtali muuseumi sõprade seltsiga paikamise konkursi. Võistunõelumiseks, üldrahvalikeks püksiparandustalguteks on Raua arvates praegu õige aeg. “Talv on tulekul ja energiakriis ukse ees. Iga soojanatuke on kulla hinnaga,” ütles Raud.