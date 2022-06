Loodusvaatlus ⟩ Aastaid varju hoidnud käpalised näitasid oma ilu

Ma olen juba mitmel hommikul end enne päikesetõusu üles ajanud, et pärast lühikest ja valget ööd hommikusi toimetajaid kohata. Seni pole mu teele sattunud karusid ega hunte, vaid ainult mõned kastemärjad rebased, halljänesed, metskitsed ja tuhkur. Nad on üritanud oma põhitegemised lõpetada enne, kui suurem hulk inimesi end vooditest üles ajavad. Linnumaailm on neil varajastel tundidel pisut elavam, kuid on kuulda, et paljud on juba asunud poegi kasvatama.