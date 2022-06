Arnold Antoni poeg: Eesti kultuuris loeb iga okas

Stipendium on mõeldud õppemaksu tasumiseks, uurimistöödeks, loomeprojektideks ja muude otseselt õppetegevusega seotud kulude katteks. Toetuse suurus on vähemalt 1000 eurot ja taotlusi saab Pärnu linna veebilehel esitada 1. augustini. Samast leiab info, kuidas kõigil kultuurisõpradel on võimalik omalt poolt Pärnu kultuuriannete arengule kaasa aidata.