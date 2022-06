Irina Talviste ⟩ Valija usaldus pole mängukann

Pärnakatele on varemgi enne valimisi palju lubadusi antud. On lubatud meelsust ja eestikeelset haridust. Toetusi noortele ja abi vanuritele. Erakondade kohalikud valimisstaabid andsid sõna, et üks muutub paremaks ja teine etemaks, ning kandidaadid, nagu Paluoja kirjeldas, muudkui käisid ja andsid veksleid välja.

Nüüd on raske veksleid lunastada. Meist vaevalt kiviviske kaugusel möllab sõda, mille Eestisse jõudnud naisohvreid peab üks erakond võimalikeks suguhaigusi levitavateks prostituutideks, keda tuleks minema kihutada. Teisalt on eestlus tagaplaanil, nagu kinnitab riigikogus eestikeelse alghariduse veto. Peaministrit nimetatakse ebaõiglaselt välisturistiks, kes on oma rahva unustanud, kuigi just läbirääkimised liitlastega tagavad meie väikese ja armsa riigi julgeoleku.