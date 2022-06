Väino Linde ⟩ Sõja ajal mõistetakse õigust teisiti kui rahuajal

Näiteks võtame sellised kuriteod, nagu riigireetmine, ebaseaduslike relvastatud gruppide moodustamine või kas või marodöörlus. Kindlasti tuleb need asjad ette võtta enne teisi ning kohtuotsuski langetada kiiresti, mitte pärast aastatepikkust menetlemist.

Samal ajal peame arvestama, et põhiseadus kehtib meil ka sõjaseisukorra ajal ning seega on igaühel endiselt õigus oma õiguste ja vabaduste rikkumise korral kohtusse pöörduda. Siiski võiks näiteks kahe naabrimehe krunditüli asjus koostatud kohtutoimiku kalevi alla panna, kuni suur kiire on mööda läinud ja riigis jälle rahulikum.