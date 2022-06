Vambola Paavo ⟩ Halvad ja väga halvad valikud

Kõrge kütusehind seab vedajaid raske valiku ette. Juba on bussifirmad andnud teada, et praeguste hindade juures ei ole tasuta ühistransport jätkusuutlik. Osa liine ongi mõnes kohas suletud. Jääb nõustuda omaaegse peaministri Ansipi arvamusega – mis tasuta, see kasuta. Bussijuhtidele tuleb maksta palka, soetada varuosi ja uusi sõidukeid. Kõik see maksab. Kütuse hind on megakõrge. Enam ei tule välja, ent riik jätkab tasuta ühistranspordiga, nii et veri väljas.