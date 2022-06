Suvemelu ⟩ Üks-kaks-kolm ja suvejook valmis

Retseptid valisime võimalikult lihtsad: kolm komponenti ja minutike kannmikseris suristamist. “Ei” ütlesime ka suhkru, mee ja muude magustajate lisamisele. Ülejäänute seast tõusis selgelt esile arbuusijook, millele üks hindajaist pani lausa kaheksa punkti, kuigi skaala oli seatud ühest viieni. Teiste jookide puhul kõikusid hinnangud seinast seina. Sõltuvalt sellest, kas inimene armastab hapukat või lootis smuutiklaasist klassikaliselt magusat suutäit. Nii on kokkuvõte meie köögieksperimendist järgmine: arbuusimahedik proovige kindlalt järele. Samuti on huvitav kannmikserisse visata põldmarju, kas või juba nendest tuleva värvitooni pärast. Ja loomulikult münt! See on igati mõnus lisand kõikidele suvejookidele.