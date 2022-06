Kergejõustikulapsed panid treeneri ja koolijuhi uhkust tundma

Paikuse kooli direktor Anne Kalmus ütles, et nende kool osales legendaarses koolinoorte võistlussarjas esimest korda. “Kunagi varem kooli ajaloos me ei ole sellest osa võtnud,” märkis Kalmus ja lisas, et on tulemuse üle väga uhke. Mõte sarjas osaleda tuli kooli kehalise kasvatuse õpetajalt Reili Kaljundilt.