Madis Müller ⟩ Rahareformi tegid teoks 16 000 inimest üle Eesti

See päev ise oli samuti tore – ilus suvepäev. Eesti Panga kolleegid on meenutanud, et kui rahakotte laadima hakati, oli uskumatu tunne: see juhtubki päriselt. Oma raha oli väga oodatud ja Eesti inimestele oli see ühine pingutus. Enam kui 16 000 inimest üle Eesti tulid appi, et kõigi end registreerinud eestimaalaste kiirelt väärtust kaotanud rublad kroonideks vahetada. Seda kõike ilma tänaste sidevahenditeta.