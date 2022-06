Sõudmise MK-etapil astub võistlustulle kolm Eesti paatkonda

Duosid on stardiprotokollis 15, teiste seas Horvaatia vennad Valent ja Martin Sinkovic, kes Tokyos üksikaeru kahepaadil tulid olümpiavõitjaks, aga said juba aastaid enne tuntuks vägevate sõitude kaudu Horvaatia paarisaerunelikus. Taimsoo ja Krüger lähevad veele kell 11.55 kolmandas eelsõidus, vastasteks USA, Hiina, Horvaatia ja Ungari. Kolmest eelsõidust pääseb igaühest poolfinaali kolm paremat, teised proovivad uuesti vahesõidus.

“Esimene rahvusvaheline start on alati huvitav, eriti põnevaks teeb meile olukorra see, et neljapaadis on kaks uut meest,” rääkis Sinisalo, kelle sõnutsi ei valmistutud mõõduvõtuks eraldi, küll hindas ta meeskonna kiiruse heaks.