Pärnu Sadama korvpallimeeskonna uus peatreener selgub mitme kandidaadi seast

Pärnu Sadama kossutiimi juht Johan Kärp kirjutas sotsiaalmeedias, et treener Heiko Rannula astub elus järgmisi samme ja on liitunud Eesti esiklubi Kalev/Cramoga. “Raske on seda uudist kirjutada, aga Pärnu klubi toetab Heiko otsust ja soovib siiralt edu uuteks väljakutseteks,” märkis ta postituses.