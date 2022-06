Klaasi ei tohi enam olmejäätmete sekka visata

Klaasi tuleb hakata olmeprügist eraldi sortima, kuna see on materjal, mida saab taaskasutada lõpmata arv kordi. “Et klaasi oleks kõige parem taaskasutada, oleks hea, kui ta oleks eraldi üle antud, sest segaolmejäätmete ja segapakendi seest on klaasi väga raske välja sorteerida,” selgitas Pärnu abilinnapea Irina Talviste.