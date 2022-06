SUVEMELU ⟩ Miks mitte uurida sillaremonti kui vaatamisväärsust ja lennutada Kihnus kettaid?

Hando Murumägi on Pärnumaa turundusjuht ja veetnud viimase aja mööda maakonda sõites. Käivad filmivõtted, et sügisel ees ootavaks maal elamise päevaks oleksid valmis siia uusi elanikke meelitavad videolood. Murumägi on Pärnumaa arenduskeskuses pikalt koostööd teinud turismiettevõtetega. Sestap arvasime ta eksperdiks, andmaks soovitusi, mida meie kandis puhkusega ette võtta.