Nädalast jäi kõlama ⟩ Traageldades ja lappides

Tekstiilikunstnik Anu Raud leiab Pärnu Postimehes ilmunud leheloos “Võistunõelujad astuvad vastu rebenenud teksastele”, et kõik katkised püksid tuleks parandada, ja on algatanud koos Heimtali muuseumi sõprade seltsiga paikamise konkursi. Võistunõelumiseks, üldrahvalikeks püksiparandustalguteks on Raua arvates praegu õige aeg. “Talv on tulekul ja energiakriis ukse ees. Iga soojanatuke on kulla hinnaga,” märgib Raud.