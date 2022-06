Taskuhääling ⟩ Kohalikud tippkokad pakuvad toiduelamusi tänaval ja mererannas

Meie, kokad, oleme kunstnikud ja seepärast otsimegi loomingulisi väljakutseid. Herkki Ruubel

Juba mõnda aega tagasi suletud Pärnu südalinna restorani peakoka ametist koondatud Evari Tšetšin otsustas samuti keerulisel ajal iseenda tööandjaks hakata ja leidis selleks mõnusa koha Kosmonautika puhkekeskuses, kus peetakse idüllilisel mererannal mõnusat söögikohta. Tšetšin räägib oma koostööst taimetarga Mercedes Merimaaga, kes annab vihjeid, kuidas loodusest värskeid tooraineid saab. Nii lähevadki toiduvalmistamisel käiku puuseened, nagu vääveltorik, ja isegi pea kõikjal kasvav jänesekapsas ja naat. Naabrilt saadud rabarberitest valmib rabarbello, mille eeskujuks on kuulus Itaalia jook limoncello.

“Kasutame võimalikult palju kohalikku toorainet,” selgitab kokk. “Üks kalamees annab meile infot selle kohta, mida parajasti merest saada on. Praegu tuleb vimba ja see ongi menüüs.”

Seda, et kohalikku kala on keeruline hankida ja hindki on aastatega aina krõbedamaks läinud, kurdavad paljud. Kuid kokad on leidlikud.

Evari Tšetšin. Foto: Urmas Luik

Ruubel märkis samuti, et kohalikku kala saab kätte väga ebaühtlaselt ja restoranil või kohvikul, millel on kindel menüü, on seetõttu keeruline. Näiteks on lihtsam hankida siiga Soome kasvandusest, sest tean, et see on alati olemas.