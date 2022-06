Eesti sõudenelik tõusis MK-etapil marulise lõpukiirendusega hõbedale

„Täna olid väga keerulised tingimused: pidevalt puhus tugev küljetuul, mis sundis meid alguses stabiilsemat ja mõnevõrra madalama tempoga sõitu otsima,“ rääkis Endrekson, arvates, et selline taktika nelikule edu tõigi.

Kahekordne olümpiamedalist arvas, et ükski võistkond MK-etapiks eriettevalmistust ei teinud, kuna kõigil on silme ees suve teises pooles toimuvad Euroopa ja maailmameistrivõistlused.

„Algus on olnud ilus, meil on paadis kõik tugevad töömehed,“ hindas vanameister, nentides, et tulevikus edu saavutamiseks on vaja kahe jalaga maa peale.