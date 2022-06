Raido Keskküla ⟩ Koroonaaja lapsed

On koolilõpetamiste aeg. Neil päevil enne jaanipidustusi, nii nagu igal aastal, on mitmel pool ja mitmel puhul võinud silmata särasilmseid õnnelikke noori, kel lillesülemid pihus ja südames puhas rõõm, et kool sai lõpuks läbi. Oli selle nimel ju kõvasti pingutatud. Nüüd ootab ees proovikive pakkuv elu ja palju teadmatust.