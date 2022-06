Galerii ⟩ Pärnu muuseumi uhke suvenäitus avab uksed hinnalisse ehtemaailma

Pärnu muuseumis avati suur ehtenäitus "FOR SALE/NOT FOR SALE".

Milline ehe on hinnaline? Milline ehe hindamatu? Kas ehte muudab kalliks selle materjal, vanus, autor või kandja? Millised on ehete varjatud sõnumid? Pärnu muuseumi suvenäitus “FOR SALE / NOT FOR SALE” avab ukse hinnalisse ehtemaailma.