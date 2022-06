Loodusvaatlus ⟩ Rähnihakatised ja suvehõng

Vihmahoogude vahele on jäänud mitmed käigud niitudele. Nii hommikutel, keskpäevase päikese all kui õhtuti, mil lauluga on alustanud ritsiklinnud. Ma ei suuda ära imestada, kuidas mitmeid kuid elutu kõrbena näivad paigad ühtäkki nii elurikkad paistavad. Praegu on need maastikud kõige värviküllasemad ja õhus, eriti vihmasadude järel ja udude ajal, on tunda suvehõngu.