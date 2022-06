Tarmo Voltein ⟩ Sünkroonhüpped, suitsevad rehvid ja paadi põhjas vedelev päästevest elusid ei päästa

Kuna jaanipäevaks lubatakse ilusat ilma, võib pidu pikaks minna, inimeste tähelepanu kipub aga pidutsemise käigus kaduma. Eriti ohtlik on see vee ääres, sest purjus peaga vetteminek põhjustab suure osa uppumissurmadest. Kui sõber kipub hirmsasti vee poole ja füüsiliselt ei ole teda kuidagi võimalik takistada, kas või valeta, et selles veekogus elavad inimsööjakaanid või et vetikad põhjustavad kiilaspäisust.