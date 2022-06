Nii kvalifikatsioonis kui mõlemas sõidus oma paremuse maksma pannud Saar ütles, et põhjanaabrite võistlus kulus marjaks ära enne järgmist EM-etappi. “Oli väga hea treeningupäev, nüüd on jäänud poolteist nädalat Euroopa meistrivõistluste etapini Lange rajal, kus on oodata vägevaid lahinguid tugevate vastastega,” rääkis neljakordne Vana Maailma tšempion.