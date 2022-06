Ruukel rääkis, et sai idee 1961. aastal tehtud intervjuust Liisa Kümmeliga, kes on Soomaa tuntumaid rahvalaulikuid. Kümmel rääkis usutluses, et ta nägi lapsena, kuidas vana tõrvatud lootsik tõmmati ketiga üles puu otsa ja alt pandi tuli alla. “Oh sa jumal, kuidas siis tuli leek,” rääkis Kümmel intervjuus, mis on säilinud tänini. “Lootsik põles, jaani inimesed all kisasid ja tantsisid.”