Nädalast jäi kõlama ⟩ Nimepaneku keerulised valikud

Kahtlemata on lõppev nädal eestlastele üks aasta tähtsamaid. See on aeg, kui teeme jaanilõkkeid, tähistame võidupüha ja pärnakad ka astronoomilise suve algust, mil linn pärjatakse suvepealinna tiitliga. Puhkajaid rõõmustav suveilmgi kerib aina soojakraade juurde ja puhkuste periood võib hooga alata.