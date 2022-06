Galerii ⟩ Vaadake, kuidas tähistati Pärnumaal jaanipäeva

Toimetusele saadeti pilte näiteks Mõtsu jaanitulest Lääneranna vallas. Lugeja sõnutsi on piltidel nende enda lõke, sõnajalaõit nad kahjuks ei leidnud.

Fotode autori väitel on ühel fotol lõkke kõrval rõõmus perekond, kes kohtus sealsamas Mõtsu jaanitulel 21 aastat tagasi ja on õnnelikult koos siiani, lisaks on neil ka väike tütreke.