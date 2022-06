Loodusvaatlus ⟩ Rohumüür sunnib looduspiltniku kuuldemängu publikuks

Rohi on niivõrd kõrgeks sirgunud, et varjaks suisa põdravasika, kuid kindlasti suudab ta peita metskitsed, rebased ja jõekallastel angervaksa vitsutavad koprad. Mõnel väljal on kerahein, angervaks ja muud taimed nii sihvakad, et isegi minul on tükk tegu ümbritseva nägemisega.