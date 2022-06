Pärnus on rannaliste päralt kolm puhta joogiveega kraani

Veekulu ühe Pärnu ranna veepüstaku kohta on keskmiselt 500–700 liitrit ööpäevas ehk 15–20 kuupmeetrit kuus.

Et tuhanded rannalised saaksid Pärnu keskrannas suvisel ajal tasuta värsket ja jahedat kraanivett, on AS Pärnu Vesi paigaldanud rannas kolme kohta veepüstakud.