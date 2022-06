Eesti sprindikuninganna leidis uue treeneri käe all uue hingamise

Kivikas kinnitas, et Eesti kiireima naise aunimetus on vägagi nauditav. "Aga pisut uutmoodi olukord, sest varem ei ole ma täiskasvanute arvestuses samadelt meistrivõistlustelt kaht kulda suutnud võtta – seepärast on seekordne saavutus eriline," rõõmustas sprinter, kes tuli täiskasvanute 200 meetri meistriks ka 2019. aastal sisetingimustes ja aasta hiljem väljas.