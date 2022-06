Koeri saab ujutada mitmes väikerannas

Suplushooajal võib Pärnus lemmikloomadega viibida Raeküla rannas Harju tänava otsas, Mai rannas Mere tänava pikendusel (kohe Mai koerteväljaku juures), Vana-Pärnu rannas Tuulepaagi tee pikendusel ja Pärnu jõe vasakkaldal muuli juures.

Olgugi et juunis, juulis ja augustis pole koertel olnud keskranda juba aastaid asja ja suvepealinna esindusrannas on ka sildid, mis neljajalgse lemmikuga plaažile tuleku keelavad, pole kõik koeraomanikud selle piiranguga kursis. Ikka ja jälle on neid, kes võtavad palavatel päevadel lemmikugi rahvarohkesse randa kaasa.

Koeraga Pärnu keskrannas viibimise piirang ongi aga ennekõike seetõttu, et kõik inimesed ei soovi koertega ühises rannas olla ning neljajalgsetele on veemõnude nautimiseks ette nähtud kohad, kus teisi rannalisi on üldjuhul vähe.

Pärnu keskrannas hoiavad inimeste ohutusel ja avalikul korral silma peal AS G4S Eesti vetelpäästjad. G4S Eesti kommunikatsioonijuhi Maxim Tuule sõnutsi ei tea koertega rannakülastajad tavaliselt, et suplushooajal on Pärnu rannas loomaga viibimine keelatud.

Rannavalvuri pöördumise peale lahkutakse loomaga rannast.

“Ometi on olukordi, kus koeraga rannakülastaja näeb kaugelt, et rannavalvur liigub tema poole ning läheb ise ära, või kui vetelpäästja pöördub inimese poole, siis on inimesed kehtivatest reeglitest küll juba teadlikud, ent lahkuvad rannast alles pärast märkust,” ütles Tuul.