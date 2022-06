Video ⟩ Pärnu suvemelu ummistab kergliikluskoridore

Suvepealinna rattalembusest kõnelevad linna rattamõõdikudki: kella kolmeks on Kesklinna sillast üle sõitnud 1100 ratturit. Trobikond liiklusvahendeid kergliiklusteel tähendab aga seda, et tihti ei mahu mitmesugustel ratastel liiklejad jalakäijatega ühele teeribale. Tekivad ohtlikud olukorrad, mis võivad päädida õnnetusega, eriti kui sõidukit võimendab elektrimootor ja numbrid spidomeetril tõusevad kõnnitempost suuremaks.

Pärnakas Martin Laine, kel on isiklik elektritõukeratas, tõdeb, et tihti külvatakse elektriliste kergliiklusvahendite pärast pisut liiga palju paanikat. See ei tähenda siiski, et liikluskultuuriga probleeme pole...