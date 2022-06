Olmeloogika: prügi sortides ei teki seda rohkem

Muide, segaolmeprügi kast saab enamasti nii kiiresti täis just seepärast, et sinna pannakse pakendid. Kui need aga eraldi koguda, ei jää segaolmekasti peaaegu midagi. Kui ka biojäätmeid eraldi koguda, läheb olmeprügile vaja üha väiksemat kasti. Paljud küsivad kindlasti: kas biojäätmete kogumine tekitab tuppa haisu? Vastus on: ei tekita. Kui tühjendada anumat paari–kolme päeva tagant, ei hakka see haisema, talvel tõenäoliselt peab vastu kauemgi. Mis aga eriti tähtis: on ju loogiline, et jäätmekogus jääb samaks ka siis, kui seda liigiti koguda. Niisiis, vabandus “mul pole selleks ruumi” ei lähe arvesse.