Pärnu krossisõitja liitub MM-sarja tiimiga

Yamaha on Kullasele tuttav mootorratas, sest ta on võistelnud tippkonkurentsis nii Briti meistrivõistlustel kui Ühendkuningriigi MX Nationali sarjas Cab Screens Crescent Yamaha meeskonnas.

Ehkki Kullas on viimastel aastatel keskendunud võistlemisele Suurbritannias, on tal suur kogemus MMil nii MX2- kui MXGP-klassis. Pärast paariaastast eemalolekut on Kullas motiveeritud saavutama tugevaid tulemusi kõrgeimal tasemel võidusõidus.

“Olen selle võimaluse eest Gebben Van Venrooy Yamaha meeskonnale väga tänulik. Olen meeskonda paar aastat jälginud ja see näeb hea välja, nii et mul on hea meel nendega liituda,” ütles Kullas. “Tunnen, et olen oma sõiduga praegu heas kohas, ja haaran sellest võimalusest kahe käega kinni. Kindlasti on võidusõit MXGP-tasemel väga intensiivne ja see ei saa olema lihtne, kuid ma annan endast 100 protsenti ja naudin iga etappi.”