Riido Villup ⟩ Uus toetus aitab nii põgenikke kui kinnisvaraomanikke

Sõda Ukrainas on nüüdseks kestnud juba 125 päeva ja selle aja jooksul on Eestisse pakku tulnud üle 40 000 sõjapõgeniku. Pärnu linnas on praeguseks elukoha registreerinud 625 pagulast, tegelikult on saabunuid nähtavasti rohkemgi.

Riigi, omavalitsuse või vabatahtlike abiga on siia pakku tulnud saanud omale ajutise elukoha. Täisealised on leidnud töö- ja nende järelkasv lasteaia- või koolikoha. Nüüd on käes olukord, kus sõja tõttu siia jõudnud vajavad pikaajalist majutust.

Eesti inimesed on olnud väga tublid ja aidanud Ukraina sõjapõgenikke kõikvõimalikul moel, kuid just üürikorterite leidmisel ja nende üürimisel vajavad sõjapõgenikud praegu enim abi.

Teatavasti pole Pärnu üüriturg kummist, iseäranis suvel. Suvepealinnas on paljudel kinnisvaraomanikel sageli dilemma, kas üürida korter välja kiire suure tulu saamise eesmärgil suvitajatele lühemaks ajaks või valida stabiilsem tee, pakkudes paika neile, kes vajavad elukohta.