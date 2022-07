Palava öö õuduslugu ⟩ Uneliiv Buhhaarast

Kukk oli juba hommiku välja kuulutanud, kuid viienda korteri peremees kingsepp Konrad magas alles kõige sügavamat und. Päikesekiired tungisid läbi aknaprao tuppa, kuid see ei seganud eelmise päeva viinauima välja magavat meest. Olukord oli aga tõesti kiiduväärsest kaugel.

Tibatillukest magamistuba, milles kingsepana leiba teeniv mees magas, täitis üpriski võigas lõhn. Pelgalt selle järgi võinuks arvata, et keegi on tolles toas ära koolnud. Ometi lebas toanurgas sängis täiesti elus inimene. Küll aga oli kingsepameister ise kaugel sellest, et end elavana tunda.