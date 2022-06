Külalised Pärnu filmifestivalil: Kunstist, elust, surmast, lammastest ja puuhobustest

Ajal, mil kunstikoolides ei peeta enam vajalikuks kunstiajaloo õpetamist ja kunstis on tähtis vaid idee, mitte aga teostus, on Bork Nerdrumi filmid nagu värske tuuleõhk, mis toovad sogasesse kunstivaldkonda pisutki selgust ja on soovitatavad kõigile kunstihuvilistele. Ka neile, kes küsivad: “Aga kus on lehm?”

“Mu isa maalid ei ole originaalsed, sest kõiki tema töid saab võrrelda loodusega. Me ise olemegi loodus, mis tähendab, et kunstki peab olema looduse imitatsioon ja me ju ometi ei võistle loodusega,” tutvustas Bork oma ideed ja filmi 78aastasest isast.

Minust saab Munch!