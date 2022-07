Suvemelu ⟩ Giidid heidavad valgust suvepealinna saladustele

“Loodan, et nad elavad õndsas teadmatuses,” lõpetas teejuht Veronika Meibaum oma jutu Pärnu vangla ja vana haigla juures. Kõneainet pakkus ühe sealtkandi kena eluhoone minevik. Õudustest, mida ses majas ilmasõja aegu toime pandi, ei tihanud giid valju häälega rääkida. Pelgas, et ehk on pererahvas kodus ja kuuleb pealt.