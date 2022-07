USA diplomaat: Venemaa soov kasutada energiat relvana nõuab Eesti kliimapoliitika ülevaatamist

USA diplomaat Megan Naylor tõdeb, et muude kriiside ajal kipub loodushoid tihti ununema, aga see ei tähenda, et töö selles vallas peatuks.

Istume USA saatkonna diplomaadi Megan Nayloriga Pernova loodusmaja helepruunis ornitoloogiaklassis meid plakatitelt seiravate lindude valvsa pilgu all. Kohtumine murukatuse all soosib eesootavat 40minutist vestlust, sest keskusteleme just keskkonna, eelkõige Eesti kliimatuleviku üle. Ameeriklanna on elukutselt küll majandusnõunik, kuid pädev keskkonna ja teadusarengu teemadeski, sealhulgas Eesti koolilaste koostöö NASA (riikliku aeronautika ja kosmose administratsiooni) ja GLOBE’i – keskkonnasuunitlusega haridus- ja teadusprogrammiga. Kaks aastat Eestis elanud Naylor soovib levitada ühiskonnas arusaama, et keskkond ja majandus on omavahel tihedalt põimunud, ja Eesti annab siin tema arvates eeskuju paljudele.