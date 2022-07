Sõjapõgenikust hobikokk toob Pärnusse Ukraina maitseid

Kiievist ligemale 150 kilomeetrit kagus asuvast Tšerkassõst koos laste peredega Eestisse põgenenud pensonärist naine pidas kodumaal hoopis kangruametit ja hakkas Pärnusse jõudnuna otsima tegevust: no kes see jõuab päevade kaupa kodus konutada!

Et laste äripartnerite sugulased peavad Pärnus puhvetit, käibki ta aeg-ajalt seal abiks ukrainapäraseid toite vaaritamas. Nii leiab Willy baari menüüst igati autentse borši, kapsarullid või eritellimusel tehtava maksatordi.

Willy baari perenaise Kristi Pruuli sõnutsi on Zinaida roogadele tekkinud oma austajaskond ja tema keedetud borši on käidud suisa eraldi küsimas.

“Ühel pühapäeval astus baari sisse pere ja küsis, kas meil borši on. Nad olid korra seda juba söömas käinud ja kinnitasid, et see oli nii hea, tahaks veel,” seletas perenaine.